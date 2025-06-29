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الضرائب تكشف أسباب توسيع قيمة شرائح أسعار السجائر

02:36 م الأحد 29 يونيو 2025

مصلحة الضرائب المصرية

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كتبت- دينا خالد:

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

وأرجعت مصلحة الضرائب، هذة التعديلات، إلى تلبية طلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وأجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، بحسب بيان لها اليوم.

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