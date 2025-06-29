الضرائب تكشف أسباب توسيع قيمة شرائح أسعار السجائر

كتبت- دينا خالد:

قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

وأرجعت مصلحة الضرائب، هذة التعديلات، إلى تلبية طلب المنتجين والصناعة ولكى نتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

وأجرت مصلحة الضرائب بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، بحسب بيان لها اليوم.

اقرأ أيضا:

موعد زيادة أسعار السجائر والمشروبات الكحولية والبترول الخام

بجانب القيمة المضافة.. زيادة الضريبة القطعية على السجائر لأول مرة من 2023

وزير المالية: 1% ضريبة على الوحدات الإدارية في المولات "عقود بيع أو إيجار"

ضريبة البترول الخام.. هل ترفع أسعار المنتجات البترولية؟ الضرائب ترد

امبارح المنوفية والنهارده زيادة ضرائب.. برلماني للحكومة: توقفوا عن إثارة الأزمات