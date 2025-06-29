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"أبو قير" و "موبكو" للأسمدة يستأنفان العمل التدريجي لمصانعهم بعد عودة الغاز

01:27 م الأحد 29 يونيو 2025

شركة أبو قير للأسمدة

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كتبت- أمنية عاصم:

أفصحت شركتى أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مصر لإنتاج الأسمدة " موبكو" عن استئناف إمدادات الغاز الطبيعي وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركتين.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركتين اليوم للبورصة، أن تأثر إمدادات الغاز للمصانع جاء جراء تداعيات الحرب بالشرق الأوسط.

ويذكر أن الشركتين تلقوا إخطارًا بتخفيض كميات الغاز الطبيعي الموردة للمصانع منذ نهاية الشهر الماضي، الأمر الذي أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30 % حاليًا؛ وفق إفصاحهم بالبورصة.

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أبو قير للأسمدة عودة الغاز إنتاج الأسمدة
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