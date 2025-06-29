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انخفاض الكابوريا.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

11:13 ص الأحد 29 يونيو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، و الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و130 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و 190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

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أسعار الأسماك سوق العبور المأكولات البحرية
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