كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الطماطم، والبطاطس، والتفاح، خلال تعاملات اليوم الأحد 29-6-2025، بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض، والكوسة، والباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيه، و9 جنيهات، بتراجع خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 جنيه، و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 18 و32 جنيهًا، بتراجع 8 جنيهات.