

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بمنتصف تعاملات السبت.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر، بمنتصف تعاملات السبت 28-6-2025، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5258 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4600 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3943 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3067 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2191 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 163516 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36800 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.61% إلى نحو 3274 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.