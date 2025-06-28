سعر الذهب يخسر 160 جنيهًا خلال أسبوع.. هل يواصل الهبوط؟

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال أسبوع على المستويين العالمي والمحلي، مدفوعة بانخفاض حدة التوترات الجيوسياسية، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وسجلت الأوقية في ختام تعاملات الجمعة -آخر جلسات الأسبوع- نحو 3274 دولارًا، مقارنة بـ3368 دولارًا بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، بما يعادل تراجعًا قدره 94 دولارًا خلال أسبوع.

وفي السوق المحلي، انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 من 4780 جنيهًا السبت الماضي إلى 4620 جنيهًا حتى وقت كتابة هذا التقرير، ليفقد نحو 160 جنيهًا خلال أسبوع واحد.

ويرى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية "لمصراوي"، أنه من الصعب تحديد اتجاه أسعار الذهب في الفترة المقبلة.

وأضاف ميلاد، أن اتجاهه الفترة المقبلة يظل مرهونًا بمستجدات الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية عادةً ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع باعتبار الذهب ملاذًا آمنًا، بينما يؤدي الهدوء إلى تراجع الطلب ومن ثم انخفاض السعر.

وأشار ميلاد، إلى أن التراجع الأخير جاء بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وهو ما أدي إلى قلة المخاوف وساهم في عودة الأسعار للانخفاض.

ويرى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن أسعار الذهب من الممكن أن تشهد ارتفاعًا الفترة المقبلة لأن الذهب ملاذ آمن ودائمًا ما يتم اللجوء إليه في كل الأوقات، وبالأخص في أوقات عدم الاستقرار.

وأضاف نجيب "لمصراوي"، إن الفترة الحالية قد تمثل فرصة جيدة للشراء، في ظل الأسعار المنخفضة، لافتًا إلى أن أي تطور جديد أو توتر سياسي قد يدفع الأسعار للصعود مجددًا خلال الفترة المقبلة.

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