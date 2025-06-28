الحد الأقصى 2175 جنيها.. كيف تحسب قيمة الزيادة الجديدة في معاشك؟

كتبت- دينا خالد:

أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة المعاشات بنسبة 15%؜ اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وقال جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الحد الاقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويا.

وأضاف عوض، أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الادارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

ويقدم مصراوي في هذا التقرير، طريقة احتساب قيمة معاشك بعد الزيادة المقررة وهي 15%:

ويمكن معرفة قيمة الزيادة من خلال إجراء عملية حسابية بسيطة، من خلال ضرب قيمة المعاش الحالي في 15 ثم يتم قسمة الناتج على 100

وبعد ذلك يتم جمع قيمة الزيادة مع قيمة المعاش الحالي لتحصل على قيمة معاشك بالزيادة الجديدة

مثال:

إذا كانت قيمة المعاش الحالي 3000 جنيه، يمكن معرفة قيمة الزيادة كالتالي

3000 × 15=45000

وبعد ذلك نقسم 45000 ÷ 100 = 450 جنيه هي قيمة الزيادة.

ولمعرفة إجمالي قيمة المعاش بعد الزيادة:

نجمع 3000 ( قيمة المعاش الحالي) + 450 (قيمة الزيادة) = 3450 جنيه.