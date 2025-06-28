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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن واللحوم والحديد والذهب يستقر

01:59 م السبت 28 يونيو 2025

ارتفاع البيض والدواجن واللحوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، واللحوم، والفول، والكوسة، خلال تعاملات اليوم السبت 28-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تستقر خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع اللحوم والفول.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات السبت؟

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ارتفاع البيض والدواجن واللحوم السلع الأساسية خلال تعاملات اليوم بوابة الأسعار المحلية والعالمية تعاملات اليوم مجلس الوزراء
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