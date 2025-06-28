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انخفاض الجمبري.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:49 ص السبت 28 يونيو 2025

أسعار السمك

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، خلال تعاملات اليوم السبت 28-6-2025، بينما انخفضت أسعار الجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 82 و86 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و200 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و420 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

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أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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