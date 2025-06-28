كتبت- منال المصري:

قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم.

وأكدت في بيان لها اليوم أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.

وأوضحت "رشا عبدالعال" أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.

وأضافت "رئيس مصلحة الضرائب" أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤.

وأكدت أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.

ودعت "رئيس مصلحة الضرائب" جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني و إرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن ١٦٣٩٥، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية و الإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.

وفى نفس السياق مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، والعمل على تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويشجع بيئة الاستثمار، ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.