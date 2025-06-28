كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الطماطم، والكوسة، والباذنجان البلدي، والتفاح، خلال تعاملات اليوم السبت 28-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 4.5 و9.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات، و12 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2.5 و5.5 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و7 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 23 و33 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 18 و40 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.