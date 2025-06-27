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التضامن توجه قطاع الحماية الاجتماعية لدعم أسر ضحايا حادث المنوفية

09:02 م الجمعة 27 يونيو 2025

تشييع جثامين صبايا العنب ضحايا حادث المنوفية

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كتبت- دينا خالد:

وجهت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة والهلال الأحمر المصري، بتنفيذ دراسات الحالة لأسر ضحايا حادث التصادم المروع الذي شهده الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون محافظة المنوفية، وأسفر عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات والمساعدات والدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين ، فضلا عن سرعة الانتهاء من كافة الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعم أسر الضحايا، وصرف التعويضات اللازمة.

وتقدمت الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم.

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وزيرة التضامن جنازة صبايا العنب ضحايا حادث المنوفية مايا مرسي تعويضات حادث المنوفية
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