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ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:47 ص الجمعة 27 يونيو 2025

أسعار الأسماك اليوم

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-6-2025، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، والسبيط والكاليماري، والكابوريا، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 79 و85 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 70 و130 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 230 و330 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و190 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 190 و430 جنيهًا، بزيادة 30 جنيهًا.

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