البترول: ضمان إمدادات الغاز لجميع القطاعات بانتظام مع حلول الصيف

كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس معتز عاطف المتحدث باسم وزارة البترول، استقرار إمدادات الغاز الطبيعي لكافة القطاعات مع اقتراب فصل الصيف.

قال عاطف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر": "بدأنا منذ أغسطس الماضي تنفيذ خطة شاملة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز"، مشيرًا إلى أن "هذه الإجراءات تهدف لتجنب أي تخفيف للأحمال أو انقطاع في الكهرباء خلال أشهر الصيف".

وأضاف متحدث البترول: "تم توفير إمدادات منتظمة من الغاز لكافة القطاعات الصناعية والمنزلية دون انقطاع"، موضحًا أن الوزارة وضعت حزمة حوافز وتعديلات فنية لاستعادة معدلات الإنتاج السابقة وضمان تلبية الاحتياجات المحلية.

وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن الوزارة أعدت خطة طوارئ متكاملة للتعامل مع أي طارئ قد يطرأ على إمدادات الغاز، مؤكدًا أن هناك متابعة دقيقة لعمليات ضخ الغاز وتأمين احتياجات السوق المحلي من الكهرباء والصناعة.

وشدد المتحدث باسم وزارة البترول، أن جميع الترتيبات اللازمة قد اتخذت لضمان استقرار الإمدادات خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن الوزارة تعمل على مدار الساعة لمراقبة سير العمل وتذليل أي عقبات قد تظهر.