رأسمال السوقي للبورصة يربح 190 مليار جنيه خلال أسبوع.. ما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

سجل رأسمال السوقي مكاسب بلغت 190 مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي من جلسة 22 يونيو 2025 وحتى جلسة أمس 25 يونيو 2025، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

وتابع التقرير، أن رأسمال السوقي حقق نموًا بنحو 8.83% ليغلق عند 2.339 تريليون جنيه مقابل 2.149 تريليون جنيه سعر الفتح بداية الأسبوع.

ويذكر أن، رأسمال السوقي خلال الأسبوع السابق سجل خسائر تصل لـ 147 مليار جنيه خلال أسبوع، ليسجل 2.149 تريليون جنيه بإغلاقات الخميس السابق مقارنة بـ 2.296 تريليون جنيه سعر الفتح الأحد السابق.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 360 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 6.402 مليون ورقة منفذة، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 406.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 5.298 مليون جنيه ورقة منفذة.

وتابع التقرير، أنه وقد استحوذت الأسهم على 5.86% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات و أذون نحو 94% خلال الأسبوع.

وأضاف التقرير، أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 حقق ارتفاعًا بنحو 9.11% ليغلق عند مستوى 33002 نقطة مقارنة بـ 30248 نقطة عند الفتح بأول جلسات الأسبوع.

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