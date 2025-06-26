الخطوات والشروط.. كيف تحول رقمك من شركة محمول لأخرى في 24 ساعة؟

كتبت- آية محمد:

يفكر الكثير من مستخدمي خدمات المحمول في تغيير شركة الاتصالات الخاصة بهم مع الاحتفاظ بنفس رقم الهاتف، وذلك نتيجة لمشكلات تتعلق بجودة الشبكة في بعض المناطق أو رغبة في الاستفادة من عروض وخدمات تقدمها شركات أخرى.

وبحسب القواعد التي وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أصبح من الممكن نقل الرقم من شركة إلى أخرى خلال 24 ساعة فقط.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الشروط والخطوات المطلوبة لإتمام عملية نقل الرقم:

الشروط اللازمة لنقل رقم المحمول

1- يجب أن تكون مالكًا للخط، وعليك تقديم بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر ساري للأجانب.

2- مرور مدة لا تقل عن 4 أشهر على ملكيتك للرقم لدى الشركة الحالية.

3- سداد آخر فاتورة مستحقة في حال كان الخط على نظام الفاتورة الشهرية.

4- تسوية أي التزامات مالية على محفظة الهاتف المحمول المرتبطة بالرقم "إن وجدت".

خطوات نقل الرقم

1- التوجه إلى أقرب مركز خدمة عملاء تابع للشركة المراد الانتقال إليها، وملء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.

2- يقوم مركز خدمة العملاء بتسليم العميل شريحة جديدة " غير مفعلة".

3- وخلال يوم عمل واحد، يتلقى العميل رسالة نصية بقبول طلب النقل وتفعيل الشريحة.

4- يستبدل العميل الشريحة القديمة بالجديدة، وبذلك تكون عملية النقل قد تمت.

وفي حالة رفض الطلب تلتزم الشركة بتوضيح سبب الرفض للعميل، ويستطيع العميل تصحيح السبب وإعادة تقديم الطلب من جديد.

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