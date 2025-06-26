بلومبرج: مصر تستأنف ضخ الغاز لمصانعها وتوقف الإمدادات إلى الأردن

كتبت- أمنية عاصم:

أعادت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، ضخ الغاز الطبيعي إلى المصانع كثيفة الاستهلاك، بطاقة تبلغ 780 مليون قدم مكعب يومياً، بعد توقف دام عدة أيام نتيجة تعليق إسرائيل لتوريد الغاز إلى مصر، على خلفية التصعيد العسكري مع إيران، بحسب ما ذكرته "الشرق بلومبرج".

وأضافت "الشرق"، أن الكمية الحالية تمثل نحو 78% من المعدلات الطبيعية لإمدادات الغاز المخصصة للمصانع كثيفة الاستهلاك، والتي تصل عادة إلى مليار قدم مكعب يومياً. وتشمل هذه المصانع قطاعات الأسمدة والميثانول والحديد، في حين يقدر إجمالي احتياجات القطاع الصناعي المصري من الغاز الطبيعي بنحو 2.1 مليار قدم مكعب يومياً.

عودة الإمدادات الإسرائيلية تدريجياً

وتابعت الشرق، أن المسؤول، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته لمناقشة معلومات غير معلنة، أوضح أن تل أبيب أخطرت القاهرة بإعادة توريد الغاز من حقل "ليفياثان" تدريجياً اعتباراً من أمس، على أن ترتفع المعدلات إلى 1.1 مليار قدم مكعب يومياً خلال ساعات.

وتصريحات المسؤول تأتي بعد ساعات من إعلان شركة "نيو ميد إنرجي" (NewMed Energy)، وهي إحدى الشركات المساهمة في المشروع، أن العمل يجري على قدم وساق حالياً لاستعادة الإنتاج الطبيعي في حقل "ليفياثان" خلال ساعات قليلة.

وقف التصدير إلى الأردن

وفي السياق ذاته، أفصح المسؤول لـ " الشرق" أن مصر أوقفت تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن منذ أول أمس، وصدرت مصر خلال الأيام الماضية نحو 100 مليون قدم مكعب يومياً إلى الأردن لتشغيل محطات الكهرباء، بموجب اتفاقية تعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وهوى إنتاج الغاز المصري إلى 3.4 مليار متر مكعب في أبريل، مقارنة بذروة بلغت 6.1 ملياراً في 2021، بحسب بيانات "جودي".

ويقدر إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حالياً بمتوسط نحو 4 مليارات قدم مكعب يومياً، بينما يبلغ الطلب المحلي حالياً نحو 7 مليارات قدم مكعب يومياً، في ظل تزايد استهلاك محطات الكهرباء، التي تستحوذ وحدها على قرابة 3.9 مليار قدم مكعب يومياً، بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال.