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سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الخميس

01:20 م الخميس 26 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات الخميس 26-6-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب بيانات شعبة الذهب والمجوهرات.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3140 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4037 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4710 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5382 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37680 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53820 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167380 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 269100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.26% إلى نحو 3340 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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