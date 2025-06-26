كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-6-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و6 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و7.5 جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 15 و37 جنيهًا.