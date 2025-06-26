

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 25-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5360 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4690 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4020 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3127 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2233 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 166715 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37520 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 3321 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.