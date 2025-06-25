لليوم الثاني بعد الهدنة.. البورصات الآسيوية تصعد بالختام

كتبت- أمنية عاصم :

شهدت البورصات الآسيوية لليوم الثاني على التوالي- بعد إعلان الهدنة- ارتفاعًا لمؤشرتها الرئيسي بالختام، لتتصدر بورصتا هونج كونج وشنغهاي الصعود، وذلك بعدما تصاعد حدة التوترات خلال الأسبوعين الماضيين وزادت الاحتمالات حول انزلاق المنطقة في حرب إقليمية شاملة.

ويذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، أمس الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "دخل حيز التنفيذ الآن"، ودعا الجانبين إلى عدم انتهاك.

بورصتا هونج كونج وشنغهاي في الصدارة

-هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على ارتفاع بنسبة 1.23% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 24474 نقطة.

-الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 1.04% عند مستوى 3455 نقطة بختام جلسة اليوم.

-كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على ارتفاع هامشي بنحو 0.15 % ليغلق عند مستوى 3108 نقطة.

-اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 0.39% أى ما يعادل 151.51 نقطة ليستقر عند مستوى 38942 نقطة.

-أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 0.04 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8559 نقطة.

-سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – ارتفاعًا بنحو 0.56 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3925 نقطة

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