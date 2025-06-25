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هشام مهران رئيسا تنفيذيا وعضوا منتدبا لشركة اورنچ مصر

02:56 م الأربعاء 25 يونيو 2025

هشام مهران

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كتبت- آية محمد:


أعلن مجلس إدارة شركة اورنچ مصر للاتصالات عن تعيين هشام مهران رئيسًا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للشركة، اعتبارًا من 1 أغسطس 2025، وذلك خلفًا لـ ياسر شاكر الذي سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة اورنچ مصر إلى جانب منصبه كرئيس تنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط في مجموعة أورنج خلفا لجيروم هاينك.
ويمتلك هشام مهران خبرة تتجاوز 25 عامًا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويحمل درجة الماجستير في إدارة الأعمال وقد تقلّد عدة مناصب قيادية داخل الشركة، كان آخرها منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال، بحسب بيان للشركة اليوم الأربعاء.
وقاد مهران عددًا من المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي، من أبرزها إنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات العاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان الشركة، جاء تعيين هشام مهران تأكيدًا على ثقة مجموعة أورنج في الكفاءات والخبرات المصرية، وتعزيزًا لالتزامها المستمر بالسوق المصري.

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هشام مهران شركة اورنچ مصر
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