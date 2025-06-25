بعد تراجعها عالميا.. هل تنخفض أسعار البن في مصر؟

كتبت- آية محمد:

تشهد أسعار البن في الأسواق العالمية موجة من التراجع حيث تراجعت العقود الأكثر نشاطًا لقهوة الروبوستا بنسبة 4.2% لتسجل 4133 دولارًا للطن، بينما تراجعت أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك بنسبة 3.2%، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذا التراجع على أسعار البن في السوق المصري.

وقال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن أسعار البن في الأسواق العالمية تشهد تراجعًا خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الأسواق تمر بحالة من الترقب لمعرفة إذا كان هذا التراجع حقيقيًا ومستمرًا أم أنه مجرد هبوط مؤقت بسبب الحرب الإسرائلية الإيرانية.

وأضاف فوزي، أن أسباب هذا التراجع لا تزال غير واضحة حتى الآن، سواء كان نتيجة زيادة في المحصول أو بسبب تراجع البورصات العالمية، متوقعًا أن تتضح الصورة وتستقر الأوضاع خلال أسبوعين تقريبًا.

وأكد فوزي، على أن تراجع الأسعار عالميًا من المتوقع أن ينعكس على السوق المحلي، لكن هذا التأثير لا يظهر بشكل فوري، حيث أن الأسعار لا تنخفض في السوق المحلي مباشرة مع انخفاضها في البورصات العالمية.

وأوضح فوزي، أن الأسعار في السوق المحلي لا تزال مستقرة، ولن تتأثر إلا عند انتهاء المخزون المتاح حاليًا واضطرار السوق إلى اللجوء للاستيراد مجددًا.

وأشار إلى أن سعر كيلو البن السادة يسجل نحو 560 جنيهًا، في حين يبلغ سعر البن المحوج إلى نحو 680 جنيهًا.

ويقول حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن العقود الأكثر نشاطًا لقهوة الروبوستا في بورصة لندن تراجعت بنسبة 4.2% لتسجل 4133 دولارًا للطن، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، وذلك بفعل زيادة المعروض من كبار المنتجين مثل فيتنام وأوغندا، إلى جانب استمرار موسم الحصاد في البرازيل وإندونيسيا.

وأوضح المنوفي أن هذا التراجع يعد مؤشرًا إيجابيًا قد يسهم في خفض أسعار القهوة محليًا خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تراجع الأسعار عالميًا للأسبوع السابع على التوالي.

وأضاف أن هذه التطورات تأتي في ظل تقارير دولية، من بينها تقرير لشركة Hedgepoint Global Markets، تشير إلى تراجع المخاوف بشأن الإمدادات وتحسن الإنتاج، ما يرجح استمرار الاتجاه الهبوطي لأسعار الروبوستا على المدى المتوسط.

كما أشار إلى أن أسعار قهوة الأرابيكا في بورصة نيويورك تراجعت هي الأخرى بنسبة 3.2%، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة في بعض مناطق البرازيل، دون وجود مؤشرات على حدوث صقيع حاد، وهو ما قد يحافظ على استقرار الإنتاج.

وأكد المنوفي أن هذا التراجع العالمي يشكل فرصة لمستوردي وتجار القهوة في مصر لإعادة تسعير المنتجات بما يتماشى مع الأسواق العالمية، داعيًا الجهات المعنية بمتابعة حركة الأسعار لضمان انتقال الأثر الإيجابي للمستهلك النهائي، بما يحقق التوازن بين مصلحة التاجر وحماية المستهلك.

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