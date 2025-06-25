كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لاستقرار وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في أسابيع وسط احتمالات عدم تعطل تدفقات النفط الخام، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا، بما يعادل 1%، إلى 67.81 دولار للبرميل، في حين ربح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتًا، أي 0.95% إلى 64.98 دولار.

واستقر خام برنت يوم الثلاثاء عند أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو، وأدنى خام غرب تكساس الوسيط منذ الخامس من يونيو ، وكلاهما قبل أن تشن إسرائيل هجوما مفاجئا على منشآت عسكرية ونووية إيرانية رئيسية في 13 يونيو.

وارتفعت الأسعار إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

"وتشهد أسعار الطاقة العالمية اعتدالاً عقب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، ولا يزال السيناريو الأساسي لاستراتيجيي النفط لدينا قائماً على العوامل الأساسية، التي تشير إلى كفاية إمدادات النفط العالمية»، هذا ما ذكره محللو جي بي مورغان في مذكرة للعملاء.

ولم تنجح الضربات الجوية الأميركية في تدمير القدرة النووية الإيرانية، بل أعادت إليها بضعة أشهر فقط، وفقاً لتقييم استخباراتي أميركي أولي، مع استمرار وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أشارت كل من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بين البلدين انتهت، على الأقل في الوقت الحالي، بعد أن وبخهما ترامب علنًا لانتهاكهما وقف إطلاق النار.

وبعد أن رفعت الدولتان القيود المدنية بعد 12 يوما من الحرب ــ التي انضمت إليها الولايات المتحدة بهجوم على منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران ــ سعى كل منهما إلى إعلان النصر.

ووفقًا لكبير اقتصاديي المناخ والسلع في كابيتال إيكونوميكس، ديفيد أوكسلي، من المرجح أن يكون وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران هشًا، ولكن ما دام الطرفان غير مستعدين لمهاجمة البنية التحتية للطاقة المرتبطة بالتصدير و/أو تعطيل تدفقات الشحن عبر مضيق هرمز، "نتوقع استمرار العوامل الأساسية المتراجعة في سوق النفط... من الآن فصاعدًا".

وأثار التدخل الأمريكي المباشر في الحرب قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، والذي يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل يوميا من النفط الخام والوقود، وهو ما يقرب من خمس الاستهلاك العالمي.

وينتظر المستثمرون بيانات الحكومة الأميركية بشأن مخزونات النفط الخام والوقود المحلية المقرر صدورها يوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، حسبما ذكرت مصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء.