كيف تتقدم بشكوى ضد شركات الاتصالات إذا واجهتك مشكلة أو عطل؟

كتبت- آية محمد:

يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمستخدمين عدة قنوات لتقديم شكاوى تتعلق بخدمات شركات الاتصالات المختلفة، وذلك لضمان حقوقهم والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة.

وتشمل الشكاوى التي يختص الجهاز بالنظر فيها: "خدمات الإنترنت، وتوصيل وتغطية شبكات الاتصالات، والفواتير، وطرق محاسبة خدمات الاتصالات، وتأخير إصلاح الأعطال وتوصيل خدمات الاتصالات وأجهزة التليفون المحمول".

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية الوسائل المتاحة لتقديم الشكاوى، والإرشادات الواجب اتباعها لضمان سرعة التعامل مع الشكوى:

وسائل تقديم الشكاوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

1- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات: "MYNTRA ".

2- البريد الإلكتروني: complaints@tra.gov.eg.

3- الرقم المختصر: 155 "يعمل يوميًا من 8 صباحًا حتى 10 مساءً".

4- منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات: https://complaints.tra.gov.eg.

5- الواتساب: عن طريق إرسال رسالة إلى أحد الأرقام التالية: (01015515155 - 01111115150 - 01551515505 - 01202155155).

6- منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ولينكد إن وإنستجرام وتويتر".

ولضمان بحث الشكوى بشكل فعال وسريع، يجب على المستخدم تقديم معلومات مفصلة تتضمن ما يلي:

1- تفاصيل الشكوى: تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، وتفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل، بالإضافة إلى رقم الشكوى الذي حصل عليه المستخدم من المشغل.

2- البيانات الشخصية: اسم الشاكي، وعنوانه، وأرقام الهواتف التي يمكن الوصول له من خلالها، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني إن وجد.

3- أي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد المبرم بين المستخدم ومقدم الخدمة، أو فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.

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