كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار زيت عباد الشمس، والمكرونة، والفول السائب، والجبن الرومي، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، بينما ارتفعت أسعار العدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.8 جنيه، بتراجع 30 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.4 جنيه، بزيادة 40 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.77 جنيه، بتراجع 9 قروش.

لتر زيت عباد الشمس: 87.09 جنيه، بتراجع 3.13 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.23 جنيه، بتراجع 75 قرشًا.

كيلو المكرونة المعبأة: 22 جنيه، بتراجع 6.14 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.33 جنيه، بزيادة 2.09 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.17 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.38 جنيه، بزيادة 1.65 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 398.05 جنيه، بزيادة 1.6 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 101.15 جنيه، بتراجع 22 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 27.5 جنيه، بتراجع 45 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 49.26 جنيه، بتراجع 3.07 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 134.04 جنيه، بزيادة 1.99 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 269.24 جنيه، بتراجع 1.69 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 30 جنيه، بتراجع 1.82 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 101.1 جنيه، بزيادة 3.07 جنيه.