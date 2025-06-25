كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والطماطم، والكوسة، والفلفل الرومي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 25-6-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، والباذنجان البلدي، والخيار الصوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 5 و9.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 5 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و7.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.