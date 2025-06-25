البورصة تعلن عن تشكيل مجلس إدارة البورصة بدورته الجديدة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن نتيجة لجنة فرز أصوات الناخبين بإنتخابات عضوية مجلس إدارة البورصة المصرية بدورته ((2025 – 2029 المنعقدة أمس الثلاثاء الموافق 24/06/2025 .

وبحسب بيان البورصة، أسفرت الإنتخابات عن فوز كلًا من السادة الآتى بيانهم ، أولاً الفائزين عن الشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية بالترتيب طبقًا لعدد الأصوات: رانيا يعقوب حبيب فرج، رئيس شركة ثرى واى لتداول الأوراق المالية بـ 90 صوتًا ، و أحمد محمد بهجت أبو السعد رئيس شركة ازيموت للاستثمارات – مصر بـ 78 صوتًا، وشوكت عبد العزيز عبد الجليل المراغي مدير شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بـ 75 صوتًا.

وثانياً الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي هو هاشم السيد هاشم دسوقي رئيس شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بـ 89 صوتًا.

وثالثاً الفائز عن الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة هى داليا عمر حسن محمد السواح رئيس شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية حيث فائزة بالتذكية.

وأضاف البيان، أنه يجدر الإشارة الى أنه ابتداءً من الأربعاء الموافق 25/06/2025 ولمدة ثلاث أيام عمل تنتهى يوم الاثنين الموافق 30/06/2025 سوف يتم تلقى أي اعتراضات على نتيجة الانتخابات أو إجراءاتها وذلك بمقر البورصة المصرية.