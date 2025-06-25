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رئيس وزراء الصين: الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات عميقة

08:32 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

لي تشيانج

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وكالات

حذر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، اليوم الأربعاء، من تصاعد وتيرة التوترات في التجارة العالمية، خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي في تيانجين شمال شرق الصين.

وأكد لي: "إن الإجراءات الحمائية تتزايد بشكل ملحوظ، والاحتكاكات في الاقتصاد والتجارة العالميين تتصاعد حدتها"، مؤكدا أن الاقتصاد العالمي متكامل بشدّة، ولا يمكن لأيّ دولة أن تنمو أو تزدهر بمفردها، وفقا لسكاي نيوز.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تغيرات عميقة، في إشارة ضمنية إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شركائه التجاريين، التي تستهدف خصوصا المنتجات الصينية.

وتعقد اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعرف أيضا باسم دافوس الصيفي هذا الأسبوع ويشارك فيها عدد من القادة السياسيين والشخصيات الاقتصادية من كل أنحاء العالم، بمن فيهم رئيس وزراء سنغافورة لورانس وونج.

وأوضح رئيس الوزراء الصيني، أنه عندما يواجه الاقتصاد العالمي صعوبات، فإن ما نحتاج إليه ليس قانون الغاب حيث يكون الأضعف فريسة للأقوى، بل التعاون، وفقا لسكاي نيوز.

أكد لي، أن بلاده تسعى إلى تنمية الطلب المحلي وأن تصبح قوة استهلاكية عظمى، قائلا: "يواصل الاقتصاد الصيني نموه، ما يوفر دعما قويا للتعافي المتسارع للاقتصاد العالمي".

وتأتي اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في تنانجين بعد بضعة أشهر من الحرب التجارية التي شنّها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شركاء بلاده وخصومها التجاريين، وفي مقدمهم الصين.

واتفقت بكين وواشنطن على هدنة تجارية موقتة بعدما تسببت زيادات الرسوم الجمركية المتتالية من الجانبين باضطراب سلاسل التوريد العالمية.

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