النفط يرتفع بعد تسجيل أكبر تراجع في يومين منذ 2022

وكالات

حققت أسعار النفط ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، وتنفست الصعداء قليلا بعد تسجيل أكبر تراجع لها في يومين منذ عام 2022، في وقت يعكف فيه المستثمرون على تقييم صمود وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

كما منح ترامب الصين، أكبر مستورد للنفط الخام الإيراني، الثلاثاء، الضوء الأخضر لمواصلة شراء النفط الإيراني، سعيًا منه لتعزيز الهدنة. وبدا أن هذه الخطوة قوضت سنوات من العقوبات الأميركية على طهران.

لكن مسؤول كبير في البيت الأبيض قد أشار لاحقًا إلى أن القيود المفروضة على إيران ستظل قائمة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 1.1% إلى 67.89 دولار للبرميل.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا أو 1.1% إلى 65.08 دولار للبرميل، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وعند التسوية أمس الثلاثاء سجل خام برنت أدنى مستوى منذ 10 يونيو وخام غرب تكساس الوسيط منذ 5 يونيو، وهما مستويان تم تسجيلهما قبل أن تشن إسرائيل هجومها المفاجئ على منشآت عسكرية ونووية رئيسية في إيران في 13 يونيو.

وكانت الأسعار قد ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية مطلع الأسبوع.

ووفقا لتقييم أولي للمخابرات الأمريكية، لم تدمر الضربات الجوية الأمريكية قدرات إيران النووية ولم تؤد سوى إلى تراجعها بضعة أشهر إلى الوراء.

وصمد وقف إطلاق النار الهش الذي توسط فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين إيران وإسرائيل، وفقا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أشارت كلا من إيران وإسرائيل إلى أن الحرب الجوية بينهما قد انتهت، على الأقل في الوقت الراهن، بعد أن وبخهما ترامب علنا لانتهاكهما وقف إطلاق النار.

وأدى التدخل الأمريكي المباشر في الحرب إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان يمر عبره ما بين 18 مليون و19 مليون برميل من النفط الخام والوقود كل يوم، أي ما يقرب من خُمس الاستهلاك العالمي.

ويترقب المستثمرون بيانات الحكومة الأمريكية حول المخزونات المحلية للخام والوقود المقرر صدورها اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي الثلاثاء، أن مخزونات الخام الأمريكي انخفضت بمقدار 4.23 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو.

ومن المقرر أن يعقد تحالف أوبك+ مؤتمرًا عبر الفيديو في 6 يوليو للنظر في زيادة أخرى في الإمدادات في أغسطس.