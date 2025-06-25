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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات

06:09 ص الأربعاء 25 يونيو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب انخفض بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 25-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5343 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4675 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4007 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3117 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2226 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 166182 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37400 جنيه.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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