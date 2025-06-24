كيف استقبلت أسواق المال وقف النار بين إيران وإسرائيل؟ (تغطية خاصة)

كتب- محررو قسم الاقتصاد:

غلبت أسواق المال العالمية والإقليمية والمصرية التفاؤل الناجم عن إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، على التشاؤم الناتج عن الضربة الإيرانية للقاعدة الأمريكية في قطر (قاعدة العديد)، ومالت إلى المخاطرة بدلا من الملاذات الآمنة.

وهبطت أسعار النفط، والذهب عالميًا ومحليًا والدولار، في حين قفزت مؤشرات البورصات المصرية والبورصات الآسيوية والخليجية بمستويات كبيرة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل حيز التنفيذ رسميًا صباح اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلنت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

ويأتي تنفيذ الاتفاق بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار، عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال".

ورصد "مصراوي" في تقارير مختلفة كيف استقبلت الأسواق المالية العالمية والمحلية وقف إطلاق النار؟

النفط يتراجع 3%

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران، مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، بحسب وكالة "رويترز".

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توقعات مستقبل النفط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط، أحد أكبر مصادر الطاقة عالميًا، مما سيدعم انخفاض أسعار النفط الفترة المقبلة بحسب ما قاله خبراء إقتصاديون "لمصراوي".

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كيف ستتأثر أسعار النفط بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟

الذهب ينخفض عالميًا ومحليًا

تراجعت أسعار الذهب عالمياً ومحليًا بنسب ملحوظة بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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البورصات العالمية تنتعش

سجلت مؤشرات البورصات المصرية والبورصات الآسيوية والخليجية ارتفاعات ملحوظة بعد وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.

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الدولار يتراجع

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

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سعر الدولار يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء