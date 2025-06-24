كتبت- آية محمد:



انخفض سعر الذهب بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 24-6-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".



وكان سعر الذهب هبط بنحو 115 جنيهًا خلال تعاملات اليوم ليصل إجمالي خسائره نحو 145 جنيهًا حتى الآن.



سعر الذهب اللحظي



انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3120 جنيهًا للجرام.



وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4011 جنيهًا للجرام.



وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4680 جنيهًا للجرام.



وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5348 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب



وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 37440 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.







سعر سبيكة الذهب



سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 53480 جنيهًا.



سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 166322 جنيه.



سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجل نحو 267400 جنيه.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.







سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.93% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







