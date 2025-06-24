بعد الهدنة.. البورصات الآسيوية تصعد بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الآسيوية اليوم صعودًا بختام تعاملات جلسة اليوم، لتتصدر بورصتا كوريا الجنوبية وهونج كونج الارتفاعات؛ جاء ذلك جراء التأثر بالأخبار الإيجابية حول هدوء وتيرة التصاعد بالمنطقة جراء إعلان الهدنة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في صباح اليوم، إنها وافقت على اقتراح أمريكا الخاص بوقف إطلاق النار بعد "تحقيق أهداف" هجماتها على إيران، بحسب بيان إسرائيلي.

وشهدنا أمس تصاعد للأحداث على الساحة الإقليمية، وذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية نفّذت هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العديد الأميركية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأميركية التي طالت منشآت نووية داخل إيران.

البورصات الآسيوية تصعد وبورصتا هونج كونج وكوريا الجنوبية في الصدارة.

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على صعود بنحو 2.96% ليغلق عند مستوى 3103 نقطة.

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على ارتفاع بنسبة 2.06% مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 24177 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 1.15% عند مستوى 3420 نقطة بختام جلسة اليوم.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على ارتفاع بنسبة 1.14% أى ما يعادل 436.47 نقطة ليستقر عند مستوى 38790 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): ارتفع مؤشر ASX 200 - بنحو 0.95 % بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8555 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – ارتفاعًا بنحو 0.65 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3904 نقطة.

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