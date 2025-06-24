الإمارات في الصدارة.. بورصات الخليج تصعد بقوة بعد إعلان الهدنة

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت البورصات الخليجية اليوم صعودًا بختام تعاملات جلسة اليوم، لتتصدر بورصتا أبوظبي ودبي الارتفاعات؛ جاء ذلك جراء التأثر بالأخبار الإيجابية حول هدوء وتيرة التصاعد بالمنطقة جراء إعلان الهدنة.

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، في صباح اليوم، إنها وافقت على اقتراح أمريكا الخاص بوقف إطلاق النار بعد "تحقيق أهداف" هجماتها على إيران، بحسب بيان إسرائيلي.

وشهدنا أمس تصاعد للأحداث على الساحة الإقليمية، وذلك بعدما أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الاثنين، أن القوات المسلحة الإيرانية نفّذت هجوما صاروخيا استهدف قاعدة العديد الأميركية في قطر، وذلك ردا على الضربات الأميركية التي طالت منشآت نووية داخل إيران.

صعد المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 2.37% أي بما يعادل 254.04 نقطة ليصل إلى مستوى 10964 نقطة.

وحققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 1.93% أى ما يعادل 199.05 نقطة ليسجل مستوى 10531 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

وسجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 2.39 % أى ما يعادل 208.25 نقطة ليستقر عند مستوى 8903 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 1.49 % أى ما يعادل 28.15 نقطة ليسجل مستوى 1912 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

وعلى نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 3.35% عند مستوى 5593 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي صعودًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 2.48 % عند مستوى 9795 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

وارتفع مؤشر بورصة مسقط " 30 " بنسبة 0.38 % أى ما يعادل 17.12 نقطة ليستقر عند مستوى 4540 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

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