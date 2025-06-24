كتبت- دينا خالد:

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة.

وتم إبرام صفقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 60 مليون دولار، على مدار الأيام الثلاثة للحدث وفقًا ل"Explori"، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، مسجلين بذلك قفزة ضخمة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية.

وعكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للمعرض فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما ساهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى، الأمر الذي يشدد على مكانة الفعالية كمنصة أعمال إفريقية رائدة تتزايد فيها المشاركة العالمية.

وأشار محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى أهمية الجلسات الحوارية، لا سيما تلك التي نظّمتها UNIDO، والتي تضمنت أكثر من 70 جلسة تعليمية بمشاركة 50 متحدثًا دوليًا.

وأكد عبد الحميد، على أن الإقبال الكبير من صُنّاع القرار على التقنيات الخضراء والتعبئة المستدامة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحوّل الصناعي المسؤول، وأشار عبد الحميد، إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تُصنف ضمن أفضل خمس دول في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية القوية ومساحات العرض الواسعة.

وأوضح عبد الحميد، أن التوسع الاستراتيجي لشركة إنفورما في السوق المصرية يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين الصادرات المصرية من النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وشهدت هذه النسخة من معرضي Fi Africa وProPak MENA مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وحضوراً تجاوز 15,000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة.