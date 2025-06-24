كيف ستتأثر أسعار النفط بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران؟

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين، بعد أن وافقت إسرائيل على مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار مع إيران، ما خفف من المخاوف المتعلقة بتعطل إمدادات النفط في منطقة الشرق الأوسط، أحد أكبر مصادر الطاقة عالميًا، مما سيدعم انخفاض أسعار النفط الفترة المقبلة بحسب ما قاله خبراء إقتصاديون "لمصراوي".

التهدئة أنهت أسباب صعود النفط

قال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، "لمصراوي"، إن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أزال السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع السوق إلى تراجع الأسعار فور إعلان الهدنة.

وأضاف أن برميل النفط الذي وصل إلى مستوى 78 دولارًا خلال فترة التصعيد، فقد قرابة 10 دولارات فور الإعلان عن التهدئة.

وأشار إلى أن الأسعار قد تتجه لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، وربما تقترب من مستوى 60 دولارًا للبرميل.

وأوضح معطي، أن الإدارة الأمريكية تسعى لخفض أسعار النفط بشكل مدروس، حيث أن استمرار الأسعار المرتفعة يصب في مصلحة خصوم الولايات المتحدة من الدول المنتجة، مثل إيران من أكبر منتجي النفط، بينما يضر بالصناعة الأمريكية المعتمدة على الطاقة.

وأضاف معطي، أن "أسعار النفط المرتفعة تعيق خطط التصنيع الأمريكية، لذلك طلبت إدارة ترامب من الشركات النفطية زيادة الإنتاج للضغط على الأسعار نحو الهبوط".

وأشار معطي، إلى أن الولايات المتحدة تمتلك مخزونات استراتيجية تصل إلى 400 مليون برميل، وغالبًا ما تلجأ إلى السحب منها للسيطرة على الأسعار، وكبح جماح التضخم، وتحفيز عجلة التصنيع.

وتابع معطي، أن هذه الأسباب هي ما ستدعم انخفاض أسعار برميل النفط من المستوى التي وصلت له أثناء الصراع بين إيران وإسرائيل.

الأسعار في مرحلة جني الأرباح

وقال وائل النحاس، المستشار الاقتصادي وخبير أسواق المال "لمصراوي"، إن الهبوط الأخير في الأسعار يعكس تصحيحًا في الأسواق الآجلة، مشيرًا إلى أن معظم التعاملات حاليًا مضاربات وليست بيعًا حقيقيًا.

وأضاف أن تراجع الأسعار إلى مستويات منتصف 60 دولارًا يعد مرحلة لجني الأرباح، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تعاود الأسعار الارتفاع مجددًا إلى مستوى 70 دولارًا مع عودة الطلب الفعلي.

وأكد النحاس، على أن الوصول إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل يمثل سعر توازني يرضي جميع الأطراف، سواء الدول المنتجة، أو المستثمرين، أو شركات النفط العاملة على الأراضي الأمريكية، التي لن تكون قادرة على تحمل مستويات أقل من 67 دولارًا بسبب التغيرات الضريبية الجديدة.

وكان الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول والطاقة، قال في وقت سابق لـ"مصراوي"، إن أسعار الطاقة ترتفع عادة بشكل فوري ومتسارع عند وقوع أزمات كبرى أو اندلاع حروب، وتستمر في التصاعد طالما استمر التوتر، بينما تنتهي وتعود لمستوياتها الطبيعية بعدما تهدأ الأوضاع.

أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% بعد وقف إطلاق النار

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.68 دولار، أو 3.75 %، لتصل إلى 68.80 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.58 دولار، أو 3.77 %، ليصل إلى 65.93 دولار للبرميل، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7% في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وإيران.

كما أدى التدخل الأمريكي المباشر في الحرب إلى تركيز المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان في الخليج العربي، والذي يتدفق عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميا من النفط الخام والوقود، وهو ما يقرب من خمس استهلاك العالم.

وتزايدت المخاوف من أن أي خلل في النشاط البحري عبر المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ربما إلى مستويات مكونة من ثلاثة أرقام، ولكن في الوقت الحالي، بدأ التجار يلتقطون أنفاسهم بعد ارتفاع أسعار النفط الأخير.

اقرأ أيضًا:

بعد وقف إطلاق النار.. أسعار النفط تتراجع بأكثر من 3% في الأسواق العالمية

5 تحركات.. كيف تستعد مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز لصيف 2025؟