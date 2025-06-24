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القومي للاتصالات يعلن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية"

02:54 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

المعهد القومي للاتصالات

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كتبت- آية محمد:

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية" في برنامج "i-Lance" في عدة محافظات، منها أسيوط وسوهاج وبورسعيد والوادي الجديد والمنوفية والفيوم والبحيرة.

ويوفر البرنامج فرصًا تعليمية مميزة وتدريبًا عمليًا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويستهدف خريجي الجامعات بحد أقصى 10 سنوات من التخرج وطلاب الجامعات في السنوات الدراسية النهائية.

ويشمل التدريب عدة مسارات، من أبرزها تصميم مواقع الويب، والتصميم الجرافيكي، وتعلم الآلة لتحليل البيانات، والرسوم المتحركة الثنائية الأبعاد، وتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، وتطوير تطبيقات الويب باستخدام إطار "MEAN Stack"، ويتضمن 90 ساعة من التدريب التقني و30 ساعة لتنمية مهارات العمل الحُر أو المهارات الشخصية، بالإضافة إلى معسكر إرشادي للعمل الحُر لمدة شهرين عبر الإنترنت، يقدمه خبراء تقنيون ومتخصصون في العمل الحُر لدعم المتدربين للوصول إلى أول عميل عبر منصات العمل الحُر المختلفة.

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المعهد القومي للاتصالات مبادرة شباب مصر الرقمية برنامج i-Lance
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