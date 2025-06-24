كتبت- دينا كرم:

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين اليوم الثلاثاء بعد أن وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران، مما خفف المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط، المنطقة الرئيسية المنتجة للنفط، بحسب وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 2.29 دولار، أو 3.20 %، لتصل إلى 69.19 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.22 دولار، أو 3.24%، ليصل إلى 66.29 دولار للبرميل، حتى وقت كتابة هذا التقرير.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان نشره مكتبه اليوم الثلاثاء إن إسرائيل وافقت على اقتراح ترامب بوقف إطلاق النار مع إيران بعد أن حققت هدفها بإزالة التهديد النووي والصاروخي الباليستي الذي تشكله طهران.

أعلن ترامب يوم الاثنين أن إسرائيل وإيران وافقتا بشكل كامل على وقف إطلاق النار ، مضيفًا أن إيران ستبدأ وقف إطلاق النار فورًا، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة. إذا حافظ الطرفان على السلام، فستنتهي الحرب رسميًا بعد 24 ساعة، منهيةً صراعًا استمر 12 يومًا.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا: "إذا تم الالتزام بوقف إطلاق النار كما تم الإعلان عنه، فقد يتوقع المستثمرون عودة الوضع إلى طبيعته في النفط".

وقال ساشديفا "في المستقبل، فإن مدى التزام إسرائيل وإيران بشروط وقف إطلاق النار التي تم الإعلان عنها مؤخرا سيلعب دورا هاما في تحديد أسعار النفط".

وقال ترامب إن وقف إطلاق النار "الكامل والشامل" سيدخل حيز التنفيذ بهدف إنهاء الصراع بين البلدين.

وقال توني سيكامور، المحلل في آي جي: "مع أنباء وقف إطلاق النار، فإننا نشهد الآن استمرارًا في تبخر علاوة المخاطر المضمنة في سعر النفط الخام الأسبوع الماضي".

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، ومن شأن تخفيف التوترات أن يسمح لها بتصدير المزيد من النفط ومنع انقطاع الإمدادات، وهو عامل رئيسي في ارتفاع أسعار النفط في الأيام الأخيرة.

وانخفضت عقود النفط بأكثر من 7% في الجلسة السابقة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد أن هاجمت الولايات المتحدة المنشآت النووية الإيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما أثار المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إسرائيل وإيران.

كما أدى التدخل الأمريكي المباشر في الحرب إلى تركيز المستثمرين على مضيق هرمز، وهو ممر مائي ضيق وحيوي بين إيران وسلطنة عمان في الخليج العربي، والذي يتدفق عبره ما بين 18 و19 مليون برميل يوميا من النفط الخام والوقود، وهو ما يقرب من خمس استهلاك العالم.

وتزايدت المخاوف من أن أي خلل في النشاط البحري عبر المضيق قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ربما إلى مستويات مكونة من ثلاثة أرقام.

ولكن في الوقت الحالي، بدأ التجار يلتقطون أنفاسهم بعد ارتفاع أسعار النفط الأخير.

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