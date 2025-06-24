كتبت- دينا كرم:

أجرى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية برصيف "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية لمتابعة موقف تقدم أعمال تجهيز سفينة التغييز "Energos Power"، تمهيدًا لتحركها إلى ميناء العين السخنة وربطها على الرصيف المخصص لذلك ، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز مرونة الشبكة القومية للغاز الطبيعي، من خلال إدخال وحدات تغييز متقدمة قادرة على استقبال شحنات الغاز المسال المستورد، وإعادة تغييزه وضخه مباشرة في الشبكة القومية، بما يسهم في سد الفجوات المحتملة في الاستهلاك خلال فترات الذروة، خاصة محطات الكهرباء والقطاعات الحيوية.

ووفق بيان الوزراة اليوم شهد بدوي خلال جولته موقف تقدم الأعمال الفنية والتجهيزات الخاصة بالسفينة، واطلع على الإجراءات الفنية والتعديلات الجارية تمهيدًا لبدء نقلها وربطها على ميناء السخنة خلال الفترة المقبلة.

واطمئن الوزير على توافر الخامات والمعدات اللازمة للانتهاء من اعمال التجهيزات التى تقوم بها شركة بتروجت بالتعاون مع شركتى إنبى وجاسكو.

وأشار بدوى إلى أن مصر باتت لديها اليوم ثلاث سفن تغييز ضمن المنظومة القومية، إحداها بالفعل بميناء سوميد بالعين السخنة ( سفينة Hoegh Galleon)، والذى تفقدها دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى السبت الماضي وسفينة التغييز "Energos Eskimo" "الجارى الانتهاء من تجهيزها بالإضافة إلى هذه السفينة تمهيدًا لتشغيلهما في ميناء السخنة بعد الانتهاء من تجهيز الرصيفين المخصصين لربطهما عليه، وهو ما يمثل نقلة نوعية في دعم البنية التحتية وتنويع مصادر الإمداد في ظل تحديات إقليمية تعيشها المنطقة حالياً تؤثر على أسواق الطاقة عالميًا.

وأكد بدوي على أن وحدات التغييز الجديدة تمثل خطوة استراتيجية في تعزيز مرونة منظومة الغاز الطبيعي، وستلعب دوراً هاماً في استقرار الإمدادات خلال موسم الصيف .