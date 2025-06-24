في ثاني يوم تداول.. سهم "فاليو" يقفز 20% ببداية التعاملات

كتبت- أمنية عاصم:

سجل سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو" ارتفاعًا بنحو 20% بمستهل ثاني جلسات تداولها ليسجل سعر السهم 8.88 جنيه – وقت كتابة التقرير – مقارنة بـ 7.40 سعر الفتح.

ويذكر أن سجل سهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي " فاليو" سجل نموًا بـ 852.38% بمستهل أولى جلسات تداولها أمس.

وكانت البورصة أوضحت أنها قررت إدراج أسهم الشركة في السوق متوسط النشاط المتضمن الأوراق المالية التي يسمح للمتعاملين على أوراق هذا السوق بمزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

وتعد شركة ڤاليو، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت مظلة منتجاتها الخدمات المالية الشاملة والميسرة للأفراد والشركات.