كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، والجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.