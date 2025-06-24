إعلان

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

10:53 ص الثلاثاء 24 يونيو 2025

ارتفاع اسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما انخفضت أسعار الكابوريا، والجمبري الصغير، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 80 و84 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و135 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 240 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو كابوريا : يتراوح بين 100 و180 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 180 و400 جنيهًا، بتراجع 20 جنيهًا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم مكرونة سويسي كابوريا الجمبري الصغير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه خلال تعاملات الثلاثاء
توفيق عكاشة يفجر مفاجأة: مصر ستحكم العالم.. ومجدي الجلاد يرد :"هو أنت مخاوي؟"