كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-6-2025، بينما انخفضت أسعار الفلفل الحامي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 و9 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 4 و10 جنيهات، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 5 و6 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 5 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 24 و32 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و30 جنيهًا.