كتبت- دينا كرم:

أجرى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة ميدانية تفقدية إلى محافظة السويس، رافقه خلالها فريق عمل الوزارة، وشملت الجولة متابعة سير العمل في منظومة شحن ونقل المنتجات البترولية بالمستودع الرئيسي لشركة مصر للبترول ومستودع شركة توتال إنرچيز.

وشدد البطل على أهمية الالتزام التام بإجراءات السلامة في منطقة منصات شحن السيارات الصهريجية، نظرًا لطبيعتها الخاصة وحساسيتها العالية، موجهًا بأهمية التوعية المستمرة للعاملين، ووضع تعليمات السلامة بشكل واضح في أماكن ظاهرة، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الدورية حفاظًا على سلامة التشغيل.



كما استمع البطل إلى عرض فني من المهندس أحمد سليمان، مدير عام منطقة القناة بشركة مصر للبترول، أوضح خلاله أهمية مستودع السويس كأحد أهم المستودعات الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، حيث يغطي احتياجات مناطق القناة وسيناء والبحر الأحمر والقاهرة الكبرى، إضافة إلى إمداد المطارات بوقود الطائرات.



وأوضح أن المستودع يحتوي على 16 عداد شحن، بطاقة تخزينية تقارب 40 ألف طن، موزعة على 14 صهريجًا، إلى جانب منظومة مراقبة حديثة وسور حماية جديد.

كما قام البطل بتفقد غرف المراقبة المطورة، وراجع مدى التزام العاملين وسائقي السيارات الصهريجية بإجراءات التشغيل الآمن.

وفي محطة ثانية من الزيارة، تفقد "البطل" ومرافقوه مستودع شركة توتال إنرچيز بالسويس، حيث استمع لعرض من المهندس هاني حمد، مدير المستودع، الذي استعرض الإمكانيات الفنية المتطورة للمستودع من حيث أنظمة الأمان، وعدد الصهاريج، ومنصات التحميل، ونظام الصرف الصناعي، ومركز الفحص الفني للسيارات.



وأوضح أن منصات التحميل بالمستودع تحتوى على أنظمة حماية متعدد مثل مانع الفوران وقياس الارضى ومفاتيح الطوارئ وتشمل على عدد 9 اذرع تحميل علوية و 8 أذرع تحميل سفلية، وعدد 17 عداد ونظام صرف صناعى متكامل وعدد 3 صهاريج فوم بإجمالى 24 ألف لتر فوم. وعدد 4 طلمبات فوم تعمل اوتوماتيكيا.



وتوقف "البطل" عند غرفة السائقين بالمستودع المزودة بوسائل الراحة، وأدار حوارًا مباشرًا معهم، مؤكدًا أهمية الالتزام بإجراءات السلامة أثناء الشحن، وأثناء حركة السيارات على الطرق حتى الوصول إلى نقاط التوزيع.

كما تفقد مركز فحص السيارات الصهريجية للتأكد من صلاحيتها الفنية قبل عمليات الشحن بالمنتجات البترولية والانطلاق إلى نقاط ومنافذ التوزيع.

وشدد البطل على أن تأمين الأرواح والمنشآت عنصر حاسم في منظومة العمل البترولي، مضيفًا أن الالتزام بمعايير السلامة والبيئة يساهم في تحسين بيئة العمل وجذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع البترول المصري.