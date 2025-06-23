5 تحركات.. كيف تستعد مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز لصيف 2025؟

كتبت- دينا كرم:

اتخذت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات الاستباقية لتأمين احتياجات السوق المحلي من الغاز الطبيعي خلال صيف 2025، في ظل توقعات بارتفاع الأحمال الكهربائية وزيادة معدلات الاستهلاك، وذلك لتفادي تكرار أزمة انقطاع التيار التي شهدتها البلاد في الصيف الماضي.

وتنوعت هذه الإجراءات ما بين التوسع في استئجار سفن التغييز لتوفير الغاز الطبيعي المسال، والتعاقد على شحنات إضافية لتلبية الطلب، إلى جانب تكثيف أعمال البحث والتنمية في الحقول المحلية، وتطبيق حوافز استثمارية لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، مع الالتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب بانتظام، بما يعزز من استقرار منظومة الطاقة في البلاد.

التعاقد على سفن التغويز

عملت الحكومة على تنويع مصادر الاستيراد بتوفير ثلاث سفن تغييز للغاز المسال المستورد بعد مرحلة من التفاوض السياسي والتجاري مع عدد من الحكومات، استثمارًا للعلاقات السياسية المتميزة مع دول مثل الأردن وألمانيا، وقامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالتعاقد عليها في ظل زيادة الطلب العالمي على هذا النوع من السفن، لتحقيق أمن الطاقة وسط التحديات الجيوسياسية وعدم الاستقرار.

وهذه السفن تبلغ طاقتها الإجمالية 2250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يمثل إضافة مهمة لمنظومة إمدادات الغاز محليًا لتوفير متطلبات الغاز الطبيعي لكافة القطاعات المستهلكة، حيث تعمل واحدة منها فعليًا بميناء سوميد، فيما يجري حاليًا الانتهاء من الأعمال الفنية لتشغيل السفينتين الأخريين قريبًا بميناءي سوميد وسونكر بالسخنة.

ورغم سعي الدولة للتعاقد على هذه السفن إلا أنها لا تعتمدها بشكل أساسي دائمًا، حيث أشار رئيس الوزراء في وقت سابق أن تسييل الغاز ليس حلًا دائمًا ولكنه حل انتقالي، ومع انتظام عودة إنتاج الحقول المصرية وتصاعد انتاجيتها، سوف تبدأ الدولة تدريجيا في الاستغناء عن سفن التغييز.

زيادة الإنتاج المحلي من الغاز

إلى جانب التعاقد على سفن التغييز، كثفت الوزارة أعمال تنمية وإنتاج الغاز من الحقول المحلية، للحد من التناقص الطبيعي في الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أشار خلال مؤتمر صحفي السبت الماضي، إلى أن هناك خطي إنتاج جديدين من شركتي "شل" و"إيني" سيدخلان الخدمة في يوليو، من بينها ضخ كميات إضافية من حقل "ظهر"، وذلك بعد التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء وتقديم حوافز استثمارية.

حزم تحفيزية للاستثمار وسداد مستحقات الشركات

ومن بين المحاور التي تعمل عليها الحكومة في هذا الملف، تطبيق حزم تحفيزية لجذب الاستثمارات في قطاع الغاز، إلى جانب الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو ما ساهم في استعادة الثقة وعودة عجلة الاستثمار في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، وأكد وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات سابقة، أن من المتوقع أن تشهد معدلات الإنتاج ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة نتيجة هذه الجهود>

اسنيراد شحنات الغاز لتغطية الصيف

كان معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، قال خلال مداخلة هاتفية في وقت سابق، إن الوزارة تعاقدت على 60 شحنة غاز طبيعي مسال، ضمن خطة مبكرة لتأمين احتياجات موسم الصيف.

وأضاف أن الوزارة عملت على زيادة الإنتاج المحلي لمواجهة ارتفاع الطلب، وتركيب أذرع تحميل وخطوط ضخ جديدة لتوصيل الغاز إلى الشبكة القومية، بالإضافة إلى اختيار أفضل العروض العالمية لتوفير سفن التغييز بكفاءة وتكلفة مناسبة.

وكان محمد عبد الحافظ، رئيس شركة سوميد، أوضح انه فيما يتعلق بمنظومة استيراد الغاز الطبيعي المُسال بالميناء فقد تم استقبال 35 ناقلة غاز مستورد بمعدل 6 ناقلات شهرياً، ومن المُقرر أن ترتفع إلى 85 ناقلة سنويًا بعد تشغيل السفينة الجديدة للتغييز لاستقبال الغاز المسال بالميناء.

ترشيد استهلاك الكهرباء

إلى جانب ما تقوم به الحكومة من هذه الخططـ، تنفذ حاليًا من ضمن استعدادتها لفصل الصيف خطة موسعة لترشيد استهلاك الكهرباء، تتمثل في خفض إنارة الشوارع والميادين بنسبة 60% بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك مع الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، كما شملت الخطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية خلال ساعات العمل، وإطفاء الإنارة تمامًا بعد الثامنة مساء، وضبط أجهزة التكييف على درجة حرارة 25 مئوية، وإغلاقها قبل انتهاء اليوم.

كما شملت أيضًا وقف إنارة لوحات الإعلانات من التاسعة مساءًا حتى منتصف الليل، والالتزام بمواعيد إغلاق المحال التجارية في الحادية عشرة مساءًا، مع السماح بالتمديد حتى الثانية عشرة منتصف الليل يومي الخميس والجمعة فقط، إلى جانب تقليل الإضاءة الخارجية لواجهات المحال ودور المناسبات ودور العبادة، والتي يتم إطفاء إنارتها فور انتهاء الشعائر، كما تستكمل المحافظات خطط إحلال كشافات الصوديوم بأخرى موفرة من نوع LED، وتعميم استخدامها في المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها.

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