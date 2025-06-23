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باستثناء دولة وحيدة.. الأخضر يكسو بورصات الخليج في ختام اليوم

05:52 م الإثنين 23 يونيو 2025

بورصات الخليج

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كتبت- أمنية عاصم:

صعدت جميع البورصات الخليجية بختام تعاملات جلسة اليوم، باستثناء سلطنة عُمان، حيث تصدرت بورصتا السعودية ودبي الارتفاعات.

البورصات الخليجية تغلق على صعود

-صعد المؤشر العام للبورصة السعودية "تاسي" بختام تداولات جلسة اليوم بنحو 1.29 % أي بما يعادل 135.97 نقطة ليصل إلى مستوى 10710 نقطة.

-حققت بورصة قطر، ارتفاعًا لمؤشرها العام بنسبة 0.51% أى ما يعادل 52.62 نقطة ليسجل مستوى 10332 نقطة بإغلاقات تداولات جلسة اليوم.

- سجل مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت ارتفاعًا بنحو 0.52 % أى ما يعادل 45.10 نقطة ليستقر عند مستوى 8695 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

-ارتفع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.22 % أى ما يعادل 4.14 نقطة ليسجل مستوى 1883 نقطة بختام تعاملات جلسة اليوم.

- على نطاق الأسواق الإماراتيه، سجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعًا بنحو 1.11% عند مستوى 5411 نقطة، فيما سجلت بورصة أبوظبي صعودًا لمؤشرها الرئيسي بنسبة 0.46 % عند مستوى 9557 نقطة، وجاء بإغلاقات جلسة اليوم.

- انخفض مؤشر بورصة مسقط " 30 " بشكل طفيف بنسبة 0.04 % أى ما يعادل 1.89 نقطة ليستقر عند مستوى 4523 نقطة بإغلاقات جلسة اليوم.

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بورصات الخليج بورصة قطر بورصة السعودية
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