كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر"، في تصريح خاص لـ " مصراوي" إن التوسع في إطلاق صناديق استثمار في الذهب لابد أن تكون قائمة على تقديم أفكار جديدة في الإدارة، وليس مجرد تكرار لما تم تقديمه في الصناديق السابقة؛ وجاء ذلك تعليقًا على أن السوق المحلي بصدد استقبال صندوق ذهب رابع.

وأكد أن بعض الصناديق الذهبية التي تم إطلاقها لاحقًا لم تحظ بنفس الإقبال، مما يعكس حاجة السوق إلى منتجات ذات قيمة مضافة وفكر إداري مختلف.

وتابع أن صندوق "AZ Gold" التابع لشركة أزيموت - الذي يعد أول صندوق ذهب يتم تدشينه في السوق المحلي- بلغ حجم أصوله 1.6 مليار جنيه حاليًا، ويخدم نحو 200 ألف مستثمر، من بينهم 100 ألف مستثمر نشط.

وجذبت صناديق الذهب الثلاثة جذبت استثمارات بنحو 2.1 مليار جنيه، لعدد 200 ألف عميل؛ وفقًا لآخر تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية في مايو الماضي.

ويمتلك السوق المحلي 3 صناديق للاستثمار في الذهب، في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو الماضي.

اقرأ أيضًا :

"إيفولف القابضة" تدرس طرح أدوات مالية جديدة لتوفير السيولة لصناديق الاستثمار

"أزيموت" نستهدف حجم أصول مدارة بـ 25 مليار جنيه بنهاية العام الجاري