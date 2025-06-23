كتبت- أمنية عاصم:



قال أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أزيموت مصر" وعضو مجلس إدارة البورصة، في تصريح خاص لـ "مصراوي" إن التحديات التي تواجه سوق المال حاليًا تتمثل بالأساس في الأوضاع الجيوسياسية، والتي تصعب من عملية الإصلاح وتبطئ وتيرتها، معتبرًا أن ذلك يعد من أكبر التحديات التي تواجه البورصة المصرية حاليًا.

وأوضح أبو السعد، أن هناك فرصًا كبيرة للعمل الجاد داخل السوق المحلي من خلال تقديم حوافز فعالة، إلا أن جذب المستثمرين الأجانب لا يزال أمرًا صعبًا في ظل الظروف الراهنة.

وفيما يتعلق بقدرة السيولة الحالية في السوق على استيعاب الطروحات الجديدة، خاصة الحكومية، أكد أبو السعد أن "الطروحات هي التي تجذب السيولة وليس العكس"، موضحًا أن الطروحات الحكومية ستساهم في جذب رؤوس أموال جديدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم التداول.

وأضاف: "عادةً البضائع الجيدة تجذب زبائنها"، لافتًا إلى أن السيولة الحالية في السوق جيدة، خاصة بعد أن بدأ المستثمرون يدركون أن الشهادات البنكية لم تعد الملاذ الآمن الوحيد لحماية مدخراتهم من التضخم.

الصناديق العقارية: انطلاقة قريبة بعد إزالة العوائق التشريعية

وحول مستقبل الصناديق العقارية، توقع أبو السعد أن تلقى هذه الصناديق قبولًا واسعًا لدى المستثمرين عند طرحها، مشيرًا إلى أن "أزيموت" تعتزم إطلاق صندوق عقاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أحد أهم العوائق التي عطلت انطلاق صناديق الاستثمار العقاري – المشابهة لما يُعرف في الأسواق العالمية باسم "صناديق الريت" (REITs) – هو الإطار التشريعي والضريبي، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل حاليًا على تذليل تلك العقبات لتسهيل إطلاق هذه المنتجات.

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