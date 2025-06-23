خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي لهواتف أندرويد وآيفون

كتبت- آية محمد:

بدأت شركات المحمول الأربعة في مصر "إي آند، ووي، وأورنج، وفودافون" منذ بداية العام الجاري في تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي "Wi-Fi Calling" لعملائها.

وتتيح هذه الخدمة إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي، بدلًا من الاعتماد على شبكات المحمول، مما يساعد على تحسين جودة الاتصال، خاصة داخل المباني المرتفعة أو في الأماكن التي تعاني من ضعف التغطية.

وتأتي تكلفة تلك الخدمة بنفس أسعار المكالمات العادية، بدون أي رسوم إضافية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي على هواتف أندرويد وآيفون:

على هواتف أندرويد:

1- افتح الإعدادات.

2- اختر الاتصالات أو الشبكة والإنترنت "حسب نوع جهازك".

3- اضغط على مكالمات Wi-Fi.

4- قم بتفعيل خيار مكالمات Wi-Fi.

على هواتف آيفون:

1- افتح الإعدادات.

2- اضغط على الهاتف.

3- اختر مكالمات Wi-Fi.

4- فعّل خيار تشغيل مكالمات Wi-Fi على هذا الجهاز.

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