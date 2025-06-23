مع تراجع القلق العالمي.. بورصات آسيا تلتقط الأنفاس وتغلق على تباين

كتيت- أمنية عاصم:

تباينت مؤشرات البروصات الآسيوية بختام إغلاقات أولى جلسات الأسبوع، بعد الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت 3 منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وصعدت بورصتا شنغهاي وهونج كونج، بينما انخفضت معظم البورصات الآسيوية بإغلاقات جلسة اليوم.

وينتظر المستثمرون رد إيران بعد أن توعدت بالانتقام، فيما لم تبدِ إسرائيل أي مؤشر على التراجع عن هجماتها، وبقي النفط محور التركيز الرئيسي، خصوصاً أن أي تعطيل لحركة الملاحة في "مضيق هرمز"، الشريان الحيوي لنقل النفط الخام والغاز الطبيعي عالمياً، يثير احتمال قفزة في أسعار الطاقة.

بورصتا شنغهاي و هونج كونج تصعد بالختام

هونج كونج ( بورصة هونج كونج): أغلق مؤشر هانغ سنغ (Hang Seng Index) – على ارتفاع هامشي بنسبة 0.67 % مع ختام جلسة اليوم لتغلق عند مستوى 23689 نقطة.

الصين، ( بورصة شنغهاي): سجل مؤشر شنغهاي المركب (SSE Composite Index) - عند الإغلاق ارتفاعًا بنحو 0.65% عند مستوى 3381 نقطة بختام جلسة اليوم.

التراجعات تسيطر على باقي البورصات

كوريا الجنوبية، ( بورصة كوريا الجنوبية) ، أغلق مؤشر كوسبي (KOSPI) - على هبوط بنحو 0.24% ليغلق عند مستوى 3014 نقطة.

اليابان ( بورصة طوكيو ) : أنهى المؤشر نيكاي 225 (Nikkei 225) - تداولات اليوم على هبوط بنسبة 0.13% أى ما يعادل 49.14 نقطة ليستقر عند مستوى 38354 نقطة.

أستراليا، ( بورصة أستراليا ): انخفض مؤشر ASX 200 - بنحو 0.36% بختام جلسة اليوم، ليسجل مستوى 8474 نقطة.

سنغافورة، ( بورصة سنغافورة ): سجل مؤشر ستريتس تايمز (Straits Times Index) – انخفاض هامشيًا بنحو 0.11 % بختام تعاملات جلسة اليوم ليسجل مستوى 3879 نقطة.

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